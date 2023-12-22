После повышения цен в Петербурге в конце 2023 года китайские автодилеры запустили скидки

Стоимость "китайцев" стала ниже на 15%.

В Петербурге спрос на китайские автомобили в 2022-2023 гг. был высоким, однако к концу прошлого года и в начале 2024-го он понизился. Эксперты отмечают, что дело в повышении цен на машины, в связи с этим дилеры запустили сезон скидок, пишет "РБК Петербург".

По оценкам аналитиков "Авито", новые "китайцы" пользовались спросом в 2023 году на 286% больше, чем в 2022-м. В конце 2023 года китайскими автомобилями стали интересоваться меньше. В частности, по словам гендиректора ГК "Аларм-Моторс" Романа Слуцкого, продажи некоторых брендов просели на 10-30%.

Причина тенденции кроется в стремительном повышении стоимости. По данным директора дилерских центров "Рольф Автопрайм", "Рольф Лахта", "Рольф Полюстрово" Евгения Вяткина, средняя цена на новую машину в декабре 2023 года превысила 3 млн рублей, что больше на 23%, чем в 2022-м. Отмечается, что подорожали не только "китайцы".

Второй фактор, повысивший стоимость китайских автомобилей, – увеличение ставки Центробанка до 15%.

Очевидно, что в условиях текущего уровня ключевой ставки ЦБ авторынок в первом квартале 2024 года будет вынужден сильно притормозить в объемах по сравнению продажами второго полугодия 2023 года. Роман Слуцкий, гендиректор ГК "Аларм-Моторс"

Часть дилеров решила запустить скидки на "китайцев". Речь идет о Haval, Chery, Changan, уменьшивших цены на машины и увеличивших расходы на рекламу. Стоимость автомобилей стала ниже на 15%.

Ранее мы рассказывали о том, что доля китайских авто на рынке Петербурге выросла до 62%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)