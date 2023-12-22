Задержан петербуржец, применивший аэрозольный пистолет во время дорожного конфликта

Мужчина доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Задержан водитель, применивший аэрозольный пистолет во время дорожного конфликта на Мытнинской набережной. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 мая обратился 23-летний житель Мурино, который сообщил, что около семи часов вечера на пересечении проспекта Добролюбова и Мытнинской набережной у него возник дорожный конфликт с водителем автомобиля Mitsubishi. В итоге водитель внедорожника выстрелил жителю Мурино в спину из аэрозольного пистолета (телесных повреждений нет), после чего скрылся.

У дома 1/3 по проспекту Добролюбова по подозрению в причастности к этому инциденту был задержан 23-летний петербуржец. Мужчина доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Ранее полицейские задержали двух приятелей, стрелявших на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV