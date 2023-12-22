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В мотопробеге в Петербурге поучаствовали депутаты и сотрудники ЗакСа
Сегодня, 11:34
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В мотопробеге в Петербурге поучаствовали депутаты и сотрудники ЗакСа

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Также прошли шоу-программа и сдача норм ГТО: подтягивания, стрельба из электронного оружия, рывок гири, балансир и другое.

В Петербурге 4 мая открыли мотосезон. В пробеге по Крестовскому острову и Петроградской стороне на "железных конях" впервые поучаствовали депутаты и сотрудники городского Законодательного Собрания (ЗакСа) отдельной собственной колонной. Об этом рассказал спикер ЗакСа Александр Бельский в своем tg-канале.

Депутаты и сотрудники ЗакСа впервые приняли участие в мотопробеге отдельной собственной колонной. Такой символичный заезд в год 30-летия парламента.

Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Отмечается, что старт мотосезона – не только проезд колонны. Также прошли шоу-программа и сдача норм ГТО: подтягивания, стрельба из электронного оружия, рывок гири, балансир и другое. Помимо этого, состоялись мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и ремонту мотоцикла "в полях". 

Ранее на Piter.TV: с 16 по 18 мая ограничат движение в центре Петербурга из-за проведения "ТранспортФеста".

Фото: Telegram / Спикер Бельский

Теги: закс петербурга, открытие мотосезона
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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