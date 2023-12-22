Мотосезон в Петербурге стартует 4 мая

Открытие состоится у стадиона "Газпром Арена".

В Петербурге 4 мая открывается мотосезон. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем tg-канале 20 апреля.

Открытие состоится у стадиона "Газпром Арена". Традиционно в рамках мероприятия, организованного комитетом по физической культуре и спорту Петербурга, пройдет мотоГТО, где у каждого из участников будет возможность проверить себя на ловкость. Кроме того, запланирован мотопарад, который стартует от Батарейной дороги в 13:00. Мотоциклисты проедут по самым живописным местам Петроградской стороны и Крестовского острова.

Помимо этого, выступят группы Pushking сommunity, Jeans"n Roses, Sever, Smokie Tribute. С полной программой получится ознакомиться на сайте фестиваля.

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Фото: пресс-служба Смольного