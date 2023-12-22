Музей Военно-морской славы в Кронштадте примет четвертый Международный Фестиваль "Все Масштабы 2024"

Программа фестиваля включает конкурсы с подарками, ярмарка производителей, мастер-классы по миниатюрам, встречи и общение с легендами отечественного моделизма. Кроме того, здесь пройдут лекции, презентации и исторический показ мод.

В Музее Военно-морской славы в Кронштадте пройдет четвертый Международный Фестиваль "Все Масштабы 2024". Выставка откроется 29 апреля и будет открыта до 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе "Острова фортов".

Экспозиция включает миниатюры техники от начала XX века до современности. Посетители смогут изучить детальные копии кораблей, самолетов, автомобилей, космических и морских аппаратов.

Программа фестиваля включает конкурсы с подарками, ярмарка производителей, мастер-классы по миниатюрам, встречи и общение с легендами отечественного моделизма. Кроме того, здесь пройдут лекции, презентации и исторический показ мод.

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Фото: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт