Глава КРТИ рассказал о ходе капитального ремонта Биржевого моста

Мост закрыли для движения транспорта впервые за 60 лет.

Подготовительные работы на Биржевом мосту планируют завершить до наступления холодов. Об этом 3 ноября сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин, передал телеканал "Санкт-Петербург".

Напомним, переправа закрылась на капитальный ремонт 8 октября. На данный момент дорожники сняли асфальт на мосту и демонтируют плиту проезжей части. Это нужно успеть сделать до того, как на Неве появится лед. Наледь будут отражать специально установленные внизу массивные трубы.

Левакин рассказал, что кроме разбора проезжей части также ведется демонтаж противовесов разводных пролетов и устройство временных опор перед мостом, которые поддержат конструкцию на время холодов.

Построить мост заново было бы проще, чем реконструировать, так как работы требуют высокого внимания к деталям конструкции, а элементам может быть тяжело выдержать работу техники.

Капитальный ремонт должен полностью завершиться в 2023 году, но ограничения для движения могут снять осенью 2022.

Фото: Piter.TV