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В Петербурге появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусора
Сегодня, 13:47
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусора

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Сумма платежа за вывоз мусора будет зависеть от вашего метража квартиры.

С 2022 года строка об оплате  вывоза мусора будет отражена в другой квитанции. Из состава начислений за жилищные услуги действующий сегодня тариф будет исключен. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Расчет будет осуществляться, как и ранее, в зависимости от площади жилого помещения. За 1 квадратный метр придется заплатить 6,4 руб.

"Невский экологический оператор" выбрал подрядчиков, которые будут вывозить ТКО и убирать места погрузки отходов. Также в их обязанности будет входить установка новых контейнерных баков. В некоторых районах работы уже начались. 

"НЭО" нужно будет доукомплектовать контейнерные площади новыми емкостями. Комитет выделит в следующем году 100 млн рублей закупку контейнеров для РСО и экопунктов для организации приема вторичных материальных ресурсов.

Ранее председатель комитета по природопользованию Илья Казаков объяснил, чем новые правила вывоза мусора будут лучше старых.

Фото: ВКонтакте / Егор Черенкевич

Теги: вывоз отходов, невский экологический оператор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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