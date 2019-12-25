В Петербурге появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусора

Сумма платежа за вывоз мусора будет зависеть от вашего метража квартиры.

С 2022 года строка об оплате вывоза мусора будет отражена в другой квитанции. Из состава начислений за жилищные услуги действующий сегодня тариф будет исключен. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Расчет будет осуществляться, как и ранее, в зависимости от площади жилого помещения. За 1 квадратный метр придется заплатить 6,4 руб.

"Невский экологический оператор" выбрал подрядчиков, которые будут вывозить ТКО и убирать места погрузки отходов. Также в их обязанности будет входить установка новых контейнерных баков. В некоторых районах работы уже начались.

"НЭО" нужно будет доукомплектовать контейнерные площади новыми емкостями. Комитет выделит в следующем году 100 млн рублей закупку контейнеров для РСО и экопунктов для организации приема вторичных материальных ресурсов.

Ранее председатель комитета по природопользованию Илья Казаков объяснил, чем новые правила вывоза мусора будут лучше старых.

Фото: ВКонтакте / Егор Черенкевич