Контроль за вывозом мусора в новогодние праздники в Петербурге усилят

Службы переведут в режим повышенной готовности с 27 декабря.

В ходе прямой линии 12 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в новогодние праздники усилят контроль за вывозом отходов.

Службы переведут в режим повышенной готовности с 27 декабря. Телефоны "горячих линий", в том числе по вывозу твердых коммунальных отходов, будут работать круглосуточно. Парк техники в период праздников увеличится на 15-20 %.

Маршруты вывоза мусора отработаны и оптимизированы. На каждом из них подобраны контейнеры и типы машин в зависимости от специфики территории.

А особое внимание уделят вывозу отходов в новогоднюю ночь: для этого готовы все необходимые технические средства.

Тема экологии для города очень важная, это второй по сложности вопрос после метро, который необходимо было решать. В этом году мы ввели вторую очередь комбината на Волхонском шоссе. Теперь он может принимать на переработку 600 тыс. тонн в год. Следующими будут комбинаты "Островский", где уже началось строительство, и "Новоселки". Их запуск позволит городу увеличить объем современной переработки отходов до уровня в 1,8 млн тонн твердых коммунальных отходов. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за 5 лет планируют заменить 500 километров трубопроводов.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга