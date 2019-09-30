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Контроль за вывозом мусора в новогодние праздники в Петербурге усилят
Сегодня, 8:53
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Контроль за вывозом мусора в новогодние праздники в Петербурге усилят

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Службы переведут в режим повышенной готовности с 27 декабря.

В ходе прямой линии 12 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в новогодние праздники усилят контроль за вывозом отходов. 

Службы переведут в режим повышенной готовности с 27 декабря. Телефоны "горячих линий", в том числе по вывозу твердых коммунальных отходов, будут работать круглосуточно. Парк техники в период праздников увеличится на 15-20 %. 

Маршруты вывоза мусора отработаны и оптимизированы. На каждом из них подобраны контейнеры и типы машин в зависимости от специфики территории. 

А особое внимание уделят вывозу отходов в новогоднюю ночь: для этого готовы все необходимые технические средства. 

Тема экологии для города очень важная, это второй по сложности вопрос после метро, который необходимо было решать. В этом году мы ввели вторую очередь комбината на Волхонском шоссе. Теперь он может принимать на переработку 600 тыс. тонн в год. Следующими будут комбинаты "Островский", где уже началось строительство, и "Новоселки". Их запуск позволит городу увеличить объем современной переработки отходов до уровня в 1,8 млн тонн твердых коммунальных отходов. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петербурге за 5 лет планируют заменить 500 километров трубопроводов. 

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга

Теги: вывоз отходов, новогодние праздники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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