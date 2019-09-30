В Петербурге за 5 лет планируют заменить 500 километров трубопроводов

За несколько лет объемы модернизации теплосетей выросли на 40%.

За 5 лет в Петербурге хотят заменить 500 километров сетей теплоснабжения, заявил губернатор города Александр Беглов в ходе прямой линии 12 декабря.

Глава Северной столицы ответил на вопрос о работе, которую проделали за последние годы для исправления ситуации с изношенностью теплосетей. В Петербурге одна из крупнейших в РФ систем теплоснабжения – около 10 тыс. километров трубопроводов. В зоне ответственности ГУП "ТЭК СПб" находятся 4,6 тыс. километров сетей, а АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" – 2,7 тыс. километров.

За несколько лет объемы модернизации теплосетей выросли на 40%. Провели "залповую реконструкцию" трубопроводов в Пушкинском и Колпинском районах, также начались работы на 40 объектах "Теплосетей" общей протяженностью 142 километра.

Сегодня у нас порядка 30% труб, срок службы которых превышает нормативные 25 лет. Могло быть меньше, но в 2023 году город выкупил акции компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", где больше половины труб – 56%, нуждаются в реконструкции. Город пошел на это, потому что это вопрос безопасности людей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Кроме того, по словам градоначальника, ежегодно растет бюджетное финансирование. В этом году на реконструкцию сетей направлено более 14 млрд рублей, из них 2,1 млрд рублей – из петербургского бюджета. В 2025 году объем вложений увеличится до 23,5 млрд рублей.

Ранее Александр Беглов заявил, что петербургские семьи участников СВО получат 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга