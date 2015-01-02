Петербургские семьи участников СВО получат 10 тыс рублей на каждого ребенка

Выплаты оформят до конца декабря.

Во время прямой линии в эфире телеканала "Санкт-Петербург" губернатор Северной столицы Александр Беглов объявил, что к Новому году все петербургские семьи участников СВО получат выплаты. Власти города будут выдавать по 10 тыс рублей за каждого имеющегося в семье ребенка.

Наши воины должны знать, что их семьи – на особом внимании у городского правительства. За каждой семьей закреплен социальный участковый. Программа поддержки большая. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В пресс-службе Смольного также отметили, что программа поддержки многодетных семей участников специальной военной операции из Петербурга действует с сентября текущего года. Власти организовывают присмотр за малолетними детьми, обеспечивают бесплатное питание в школах и проезд на общественном транспорте. Кроме того несовершеннолетние имеют возможность бесплатно посещать городские музеи.

Ранее сообщалось, что в двух районах Петербурга ввели в эксплуатацию новые детские сады.

Фото: Telegram / Александр Беглов