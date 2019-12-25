В двух районах Петербурга ввели в эксплуатацию новые детские сады

Это сады в МО Невская застава и МО Юнтолово.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на ввод в эксплуатацию новых детских садов в Приморском и Невском районах. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Детский сад на 295 мест ввели в эксплуатацию по адресу в МО Невская застава, улица Невзоровой, дом 9, корпус 2, строение 1.

Детский сад на 180 мест достроили в МО Юнтолово, Плесецкая улица, дом 8, корпус 4, строение 1.

Дошкольные учебные заведения оборудованы современными классами, игровыми площадками и всеми необходимыми условиями для развития и обучения малышей.

Ранее на Актёрском проезде ввели в эксплуатацию детский сад на 200 мест.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга