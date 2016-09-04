На Актёрском проезде ввели в эксплуатацию детский сад на 200 мест

Детский сад создан с учетом современных требований к дошкольному образованию.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга ввел в эксплуатацию детский сад на 200 человек на Актёрском проезде, дом 4, строение 1. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Детский сад создан с учетом современных требований к дошкольному образованию и предлагает своим воспитанникам комфортные и безопасные условия.

Учреждение оборудовано игровыми и музыкальными классами, уютными спальнями для полноценного отдыха и бассейном для активных ребят.

На прилегающей территории созданы площадки для игр и отдыха.

Также в Стрельне построили ещё один детский сад.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга