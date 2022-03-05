В Стрельне построили ещё один детский сад

В здании детского сада будет 12 разновозрастных групп, 4 из них – ясельные.

Завершено строительство детского сада в Стрельне. Новый садик расположен на проспекте Буденного, д.20 корп.3. Как рассказал портал "Строительный Петербург", учреждение находится на территории квартала жилого комплекса "Дворцовый фасад".

В здании детского сада будет 12 разновозрастных групп, 4 из них – ясельные. В саду есть игровые комнаты и спальни современный бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда.

На территории сада находятся 12 игровых площадок с теневыми навесами и спортивная площадка с игровым и спортивным оборудованием.

В ЖК "Северная долина" достроили десятый детский сад.

Фото: портал "Строительный Петербург"