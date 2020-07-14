В ЖК "Северная долина" достроили десятый детский сад

В детском саду разместятся 12 групп.

В Выборгском районе Петербурга застройщик достроил детский сад на 280 человек. Дошкольное учреждение находится в Толубеевском проезде, дом 26, корпус 2, строение 1. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В детском саду разместятся 12 групп, в каждой из которых есть игровая, спальня, входная группа с раздевалкой и уборными. В садике оборудованы бассейн, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков.

На прилегающей территории для каждой из групп обустроена площадка для игр и отдыха с теневыми навесами.

Этот детский сад стал десятым по счету дошкольным учреждением, построенным девелопером в ЖК "Северная долина".

Фото: портал "Строительный Петербург"