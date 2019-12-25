Стал известен проектировщик пяти мусороперерабатывающих заводов Петербурга

Согласно информации из открытых источников, новосибирское ООО "КПЭИ" ("Компания Проектэнергоинжиниринг") принадлежит "Интер РАО", которое является и одним из учредителей самого "Невского экологического оператора".

В конкурсе на проектирование пяти мусороперерабатывающих заводов в Петербурге и Ленинградской области одержала победу новосибирская компания "Компания Проектэнергоинжиниринг". Данные об этом появились на сайте госзакупок в понедельник, 20 декабря.

Сумма контракта составила 474 млн рублей. Отметим, что эта фирма была единственной, кто пожал заявку на тендер. Заказчик, "Невский экологический оператор", начал искать подрядчика в начале декабря 2021 года.

Согласно информации из открытых источников, новосибирское ООО "КПЭИ" ("Компания Проектэнергоинжиниринг") принадлежит "Интер РАО", которое является и одним из учредителей самого "Невского экологического оператора".

В начале декабря Ленобласть предложила НЭО добровольно отменить конкурс на проектирование мусороперерабатывающих заводов. Дело в том, что два из трех областных участков были предоставлены оператору только для рассмотрения возможности проектирования, о последнем речи не шло вовсе.

Недавно стало известно, что в Петербурге объем обработки ТКО достигнет 30% к 2023 году. Новые объекты обработки, которые введут в эксплуатацию, помогут достичь таких результатов. Обработка ТКО включает извлечение из них органики, вторичных ресурсов, которые могут быть переработаны и использованы.

Фото: pexels