Ленобласть предложила НЭО добровольно отменить конкурс на проектирование мусороперерабатывающих заводов

Два из трех областных участков были предоставлены оператору только для рассмотрения возможности проектирования, о последнем речи не шло вовсе.

Стало известно, что 3 декабря комитет Ленобласти по обращению с отходами предложил Невскому экологическому оператору отменить конкурс. По мнению комитета, у НЭО не было права объявлять конкурс на проектно-изыскательские работы по пяти мусороперерабатывающим заводам, передает 47news.

Как сообщает издание, соответствующее письмо НЭО получило в пятницу. В нем говорится о предложении в добровольном порядке отменить проведение конкурса №32110892480. В случае несогласия "комитет оставляет за собой право обратиться в надзорные органы с целью пресечения возможной противоправной деятельности".

Сообщается, что два из трех областных участков были предоставлены оператору только для рассмотрения возможности проектирования, о последнем речи не шло вовсе. По словам гендиректора НЭО Екатерины Горшковой, будут внимательно изучены аргументы коллег и проведена дополнительная консультация.

Ранее стали известны места размещения пяти комплексов переработки отходов в Петербурге и Ленобласти. Стартовая стоимость контракта на проектирование - 477 млн рублей.

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