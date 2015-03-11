Стали известны места размещения пяти комплексов переработки отходов в Петербурге и Ленобласти

Стартовая стоимость контракта на проектирование - 477 млн рублей.

В Петербурге и Ленинградской области разместят пять новых комплексов переработки отходов. Информация о местах их размещения появилась на сайте портала госзакупок в четверг, 2 декабря.

Комплексы по переработке отходов появятся в Брандовке – 5,5 га, в Дубровке – 126,5 га, в Левашово – 22 га, в Островском - 122,6 га. Также на Волхонском шоссе и займет 18,3 га. Конкурс на выполнение проектно-изыскательских объявил "Невский экологический оператор". Добавим, что каждый из них будет рассчитан на переработку 600 тысяч тонн отходов в год.

Стартовая стоимость контракта на проектирование - 477 млн рублей. Как сообщили на сайте госзакупок, итоги подведут в феврале следующего года.

Ранее в Смольном рассказали о новых правилах вывоза мусора с 2022 года. Управляющим компаниям нужно будет заключить договор с "Невским экологическим оператором".

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