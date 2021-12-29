За январь около 1800 пациентов поступили с травмами в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе

Количество травм в этом году не отличается от предыдущих лет.

За январь в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе поступило 1800 пациентов с травмами. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил заведующий отделом травматологии, ортопедии и вертебрологии учреждения Игорь Беленький.

Большинство травм связаны с бытовыми ситуациями — падение на улице, дома. Статистику по падению на улицах не ведут. Почти 400 пациентам понадобилась госпитализация. Это люди с серьезными повреждениями, которым в 90% случаев требуется оперативное лечение. Беленький отметил, что количество травм в зимний период такое же, как и всегда. Специалист указал на то, что большинство зимних травм являются нетяжелыми. Среди пенсионеров часто встречаются переломы шейки бедра, переломы лучезапястного сустава, голеностопного сустава.

Игорь Беленький рассказал, как изменился прием пациентов в период пандемии коронавируса. Из-за того, что некоторые медучреждения, в которых есть травматологические отделения, были переведены в "красную зону", нагрузка на НИИ Скорой помощи возросла, при этом она не является "запредельной".

Травматизм среди детей остается на прежнем уровне, сказал руководитель Федерального центра детской травматологии НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Вячеслав Зорин В зимний период происходят травмы из-за катания на коньках, ватрушках, падения на улицах.

Ранее в Интернете появилось видео из приемного покоя НИИ Скорой помощи. Там образовалась очередь.

Фото: Piter.TV