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На Бухарестской улице умер мужчина с пробитой головой
Сегодня, 11:39
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На Бухарестской улице умер мужчина с пробитой головой

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Пострадавший впал в кому, а через день умер.

В Купчино нашли мужчину с пробитой головой. Пострадавшего доставили в НИИ Скорой помощи.

Инцидент произошел в пятницу, 5 мая. Неизвестный избил горожанина, когда тот гулял около дома  № 102 на Бухарестской улице. 

Пострадавший впал в кому. Медики диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, ссадины, гематомы и переломы. Спустя день больной скончался в больнице. 

По информации Piter.tv, пострадавшему было около 60 лет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Правоохранители завели уголовное дело. Они разыскивают дебошира.

Ранее на Piter.tv: на Гданьской улице неизвестный мужчина надругался над маленькой ученицей гимназии.

Фото: Piter.tv

Теги: избил до смерти, купчино, нии скорой помощи, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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