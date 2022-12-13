На Бухарестской улице умер мужчина с пробитой головой

Пострадавший впал в кому, а через день умер.

В Купчино нашли мужчину с пробитой головой. Пострадавшего доставили в НИИ Скорой помощи.

Инцидент произошел в пятницу, 5 мая. Неизвестный избил горожанина, когда тот гулял около дома № 102 на Бухарестской улице.

Пострадавший впал в кому. Медики диагностировали у пациента открытую черепно-мозговую травму, ссадины, гематомы и переломы. Спустя день больной скончался в больнице.

По информации Piter.tv, пострадавшему было около 60 лет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Правоохранители завели уголовное дело. Они разыскивают дебошира.

Ранее на Piter.tv: на Гданьской улице неизвестный мужчина надругался над маленькой ученицей гимназии.

Фото: Piter.tv