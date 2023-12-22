В Петербурге может появиться китайский аналог H&M

С 2025 года ежегодно планирует открывать от 60 магазинов на территории РФ.

Китайский молодежный бренд Semir с 2025 года ежегодно планирует открывать от 60 магазинов на территории РФ, а в горизонте 7-10 лет – запустить до 500. Бренд является молодежным аналогом H&M, сообщила ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.

Первые открытия ожидаются в Москве и Петербурге. Речь идет о крупнейших торговых центрах, так как площадь магазинов составляет 450-500 м2.

В декабре 2022 года ретейлер H&M окончательно закрыл все магазины на территории РФ, которых было порядка 150.

Ранее в Петербурге завод Bosch перешел под управление "Газпрома".

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