Президент РФ Владимир Путин 26 апреля подписал указ о передаче акций российских филиалов Ariston и BSH Hausgerate.

Завод немецкого производителя Bosch-Siemens по производству бытовой техники перешел под управление "Газпром бытовые системы". Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Президент РФ Владимир Путин 26 апреля подписал указ о передаче акций российских филиалов Ariston и BSH Hausgerate под управление "Газпром бытовые системы". Европейская внешнеполитическая служба осудила это решение.

Завод Bosch ("БСХ Бытовые Приборы") зарегистрировано в Петергофе. До 2022 года предприятие занималось производством холодильников и стиральных машин, а позднее –"сбытом запчастей, оптовой и розничной торговлей бытовой техникой, гарантийным обслуживанием бытовых приборов Bosch, Siemens, Gaggenau, Neff, Zelmer.

Ранее стало известно, что из-за переезда в Петербург "Газпром" продает московскую недвижимость. К реализации запланированы офисные здания на улице Строителей, 8к1, и на улице Новочеремушкинской, 65. Кроме того, продаются нежилые помещения первого этажа в жилом доме на Новочеремушкинской, 71/32, нежилые помещения офисного назначения на первом, втором и четвертом этажах в здании БЦ "Даниловский дом" на Новоданиловской набережной, 4А.

Фото: unsplash