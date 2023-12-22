Из-за переезда в Петербург "Газпром" продает московскую недвижимость

"Газпром" поменял место регистрации головного офиса с Москвы на Петербург в августе 2021 года.

В связи с переездом компаний группы "Газпром" в Петербург ПАО "Газпром" продает комплекс недвижимого имущества в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе "Газпрома" 8 мая.

К реализации запланированы офисные здания на улице Строителей, 8к1, и на улице Новочеремушкинской, 65. Кроме того, продаются нежилые помещения первого этажа в жилом доме на Новочеремушкинской, 71/32, нежилые помещения офисного назначения на первом, втором и четвертом этажах в здании БЦ "Даниловский дом" на Новоданиловской набережной, 4А. Также реализуются производственно-техническая база на улице Обручева, имущественный комплекс парковки на 96 машиномест на улице Каховка и санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в деревне Рогозинино.

"Газпром" поменял место регистрации головного офиса с Москвы на Петербург в августе 2021 года. Компания зарегистрирована в "Лахта Центре".

Ранее на Piter.TV: в ПАО "Газпром" произошли значительные кадровые изменения на руководящих должностях.

Фото: пресс-служба ПАО "Газпром"