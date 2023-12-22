В ПАО "Газпром" произошли значительные кадровые изменения на руководящих должностях

Принятие решений о назначении и снятии с должностей членов Правления ПАО "Газпром" остается в компетенции Совета директоров компании.

В ПАО "Газпром" и его дочерних обществах произошли значительные кадровые изменения на руководящих должностях.

Елена Михайлова уступает пост начальника Департамента 105 ПАО "Газпром" Елене Илюхиной. Елена Илюхина возглавит подразделение, отвечающее за управление активами корпорации. Помимо этого, она назначена заместителем председателя правления. Новый руководитель известна в Петербурге как председатель совета директоров ФК "Зенит", входит в исполком Российского футбольного союза, возглавляла федерацию футбола Петербурга в 2021-2023 гг. Также Елена Илюхина курировала такие строительные проекты, как Лахта Центр и G-drive арена в Омске.

Бывший руководитель департамента 105 будет возглавлять проект по развитию территории "Горская", включающий создание круглогодичного морского города-курорта и туристического хаба, сопровождающего Санкт-Петербург.

Сергей Куприянов назначен на должность Заместителя Председателя Правления – главы Департамента 106 ПАО "Газпром".

Важные кадровые изменения произошли также в региональных подразделениях компании. Сергей Шалимов, ранее возглавлявший ООО "Газпром добыча Оренбург", назначен генеральным директором ООО "Газпром добыча Ямбург", а Алексей Дарымов – бывший главный инженер – первый заместитель генерального директора – возглавил Иркутский филиал компании. Евгений Абрамов перешел на должность генерального директора ООО "Газпром газнадзор".

Принятие решений о назначении и снятии с должностей членов Правления ПАО "Газпром" остается в компетенции Совета директоров компании.

Фото: ПАО "Газпром"