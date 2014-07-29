Смольный подписал с "Газпромом" соглашение по строительству комплекса СПГ за 2,5 млрд рублей

Мощность объекта, согласно планам, будет достигать 3 т в час. Комплекс будут строить в период с 2023 по 2026 г.г.

ООО "Газпром СПГ технологии" заключило с правительством Петербурга соглашение о строительстве комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ). Объём инвестиций в проект составит свыше 2,5 млрд рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Николай Линченко в своём Telegram-канале.

Линченко отметил, что проект обеспечит бесперебойное обеспечение пассажирских перевозок в рамках реализации новой модели транспортного обслуживания. По улицам Петербурга уже курсируют модели городского пассажирского транспорта, моторным топливом для которых служит СПГ.

Мощность объекта, согласно планам, будет достигать 3 т в час. Комплекс будут строить в период с 2023 по 2026 г.г.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге обновят скоростные метеоры.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович