В Петербурге обновят скоростные метеоры

средний возраст судов, которые сейчас эксплуатируются в петербургских акваториях, превышает 30 лет.

Петербургский комтранс заключил с "Радар ммс" соглашение о развитии городского водного транспорта в ходе Петербургского международного экономического форума. Договорённости также подразумевают обновление судов на подводных крыльях "Метеор 120Р" и организацию пассажирских перевозок. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как подчеркнул глава комтранса Валентин Енокаев, средний возраст метеоров, которые сейчас эксплуатируются в петербургских акваториях, превышает 30 лет. В связи с этим подвижному составу требуется обновления. Новые "Метеоры" смогут вмещать до 120 пассажиров: первоначально город закупит 5 таких теплоходов.

Добавим, что в Петербурге работают 4 водных маршрута, по которым курсируют 19 метеоров. Они перевозят пассажиров в Петергоф, Кронштадт, Стрельну и Шлиссельбург (крепость Орешек).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге построят новый завод по производству металлорежущего оборудования.

Фото: Telegram / Спб-Главный