В Петербурге построят новый завод по производству металлорежущего оборудования

В Петербурге намерены создать завод, на кортом будет производиться тяжёлое металлорежущее оборудование. Соответствующее соглашение подписали губернатор города Александр Беглов и гендиректор АО "Балтийская Промышленная Компания" Диана Каледина подписали на полях ПМЭФ-2023.
Город и организация будут сотрудничать в рамках инвестпроекта "Создание предприятия по производству тяжелого металлорежущего оборудования". Общий объём инвестиций в предприятие составит 7 млрд рублей. Ожидается, что за первые 7 лет завод принесёт городу 396 рабочих мест, 95 из которых будут относиться к высокопроизводительным.
В рамках производства планируется, в частности, наладить серийное производство фрезерных обрабатывающих центров разнообразных модификаций. Они будут использоваться в российской промышленности.
Ранее на ПМЭФ-2023 рассказали о проекте по гражданским беспилотникам.
Фото: БПК
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