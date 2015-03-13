В Петербурге построят новый завод по производству металлорежущего оборудования

Город и АО "Балтийская Промышленная Компания" будут сотрудничать в рамках инвестпроекта "Создание предприятия по производству тяжелого металлорежущего оборудования".

В Петербурге намерены создать завод, на кортом будет производиться тяжёлое металлорежущее оборудование. Соответствующее соглашение подписали губернатор города Александр Беглов и гендиректор АО "Балтийская Промышленная Компания" Диана Каледина подписали на полях ПМЭФ-2023.

Город и организация будут сотрудничать в рамках инвестпроекта "Создание предприятия по производству тяжелого металлорежущего оборудования". Общий объём инвестиций в предприятие составит 7 млрд рублей. Ожидается, что за первые 7 лет завод принесёт городу 396 рабочих мест, 95 из которых будут относиться к высокопроизводительным.

В рамках производства планируется, в частности, наладить серийное производство фрезерных обрабатывающих центров разнообразных модификаций. Они будут использоваться в российской промышленности.

Ранее на ПМЭФ-2023 рассказали о проекте по гражданским беспилотникам.

Фото: БПК