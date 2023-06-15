На ПМЭФ-2023 рассказали о проекте по гражданским беспилотникам

Специалист отметил, что развитие гражданских беспилотных средств идет семимильными шагами.

Исполнительный директор АО "НПП Радар ммс" Иван Анцев в интервью "Петербургскому дневнику" рассказал о презентации проекта по гражданским беспилотникам на ПМЭФ-2023.

Анцев рассказал, что представленные беспилотники предназначены для аэродоставки грузов до 100 кг на большие расстояния (более 200-300 километров). Сейчас проект в пилотном режиме работает на Ямале.



Специалист отметил, что развитие гражданских беспилотных средств идет семимильными шагами.

Ранее петербуржцам рассказали порядок действий при обнаружении беспилотника.

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