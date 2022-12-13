Петербуржцам рассказали порядок действий при обнаружении беспилотника

Эксперт отметил, что далеко не все БПЛА долетают до заданной цели.

При атаке беспилотников, сам БПЛА можно летательный без труда обнаружить невооружённым взглядом. О том, что делать в этом случае, рассказал подполковник запаса Олег Бажанов изданию Spb.aif.ru.

Эксперт подчеркнул, что дрон всегда движется исключительно по прямой линии. Другие объекты, например, птицы, летают гораздо хаотичнее. Также Бажанов отметил, что далеко не все беспилотники долетают до заданной цели.

Многие по дороге просто падают, и сейчас их находят в том же Подмосковье. В связи с этим категорическая рекомендация − при обнаружении такого аппарата ни в коем случае к нему не подходить, попытаться по возможности оградить место падения и срочно вызывать спецслужбы. Олег Бажанов, подполковник запаса

Ранее жительница Профсоюзной улицы рассказала об атаке беспилотника в Москве.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области