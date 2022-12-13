Жительница Профсоюзной улицы рассказала об атаке беспилотника в Москве

Удар БПЛА напугал собак очевидицы в квартире на 14-ом этаже.

Жительница дома на Профсоюзной улице Евгения рассказала об утренней атаке беспилотника. Слова очевидицы передаёт телеканал "360".

По словам женщины, она услышала звук удара дрона об стену примерно в 5 утра. Он напугал собак очевидицы в квартире на 14-ом этаже. Напомним, что, согласно предварительным данным, БПЛА влетел на 16-й этаж. Непосредственно взрыва Евгения не услышала.

Напомним, что несколько БЛПА атаковали дома в российской столице утром 30 мая, в том числе, на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Ранее мы сообщили о том, что следователи СК России расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве.

Видео: телеканал "360"