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Следователи СК России расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве

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Светлана Петренко пояснила, что на текущий момент в результате инцидента пострадавших нет.

Следственный комитет  России изучает факты падения беспилотных летательных аппаратов на территории столицы. Соответствующее заявление перед журналистами сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Специалист пояснила, что в результате падения дронов несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения. Также несколько БПЛА удалось сбить при помощи противовоздушной системы обороны страны. По предварительным сведениям, никто не пострадал. На местах работают экстренные, аварийные и правоохранительные службы.

Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. Устанавливаются лица, причастные к преступлению.

пресс-служба СК РФ

Суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в 1942-1943 годах.

Фото и видео: Telegram / Следственный комитет России

Теги: беспилотники, всу, москва, светлана петренко, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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