Следователи СК России расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве

Светлана Петренко пояснила, что на текущий момент в результате инцидента пострадавших нет.

Следственный комитет России изучает факты падения беспилотных летательных аппаратов на территории столицы. Соответствующее заявление перед журналистами сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Специалист пояснила, что в результате падения дронов несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения. Также несколько БПЛА удалось сбить при помощи противовоздушной системы обороны страны. По предварительным сведениям, никто не пострадал. На местах работают экстренные, аварийные и правоохранительные службы.

Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. пресс-служба СК РФ

Суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в 1942-1943 годах.

Фото и видео: Telegram / Следственный комитет России