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Суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в 1942-1943 годах

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Светлана Петренко рассказала о расследовании преступлений нацистов во время ВОВ.

Воронежский областной суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области, которые произошли в 1942-1943 годах. Соответствующее заявление в рамках видеообращения сделала официальный представитель российского Следственного комитета Светлана Петренко. Представитель региональной прокуратуры рассказал, что признание факта будет иметь существенное значения для правовой оценки трагедии, связанной с военными преступлениями  и преступлениями против человечности. По мнению обвинителя,  в судебную инстанцию поступили необходимые доказательства, связанные с совершением злодеяния немецкими, итальянскими и венгерскими военнослужащими в годы Великой Отечественной войны.

Суд решил заявление прокурора Воронежской области <...> удовлетворить.

Николай Саврун, судья

Напомним, что Воронежский областной суд с 13 апреля исследовал материалы уголовного дела по статье 357 УК РФ. В период с 1942 по 1943 года в регионе были убиты свыше 198 тысяч граждан (мирное население и военнопленные), а также еще порядка 77 тысяч человек были угнаны в страны Западной Европы и на Украину для принудительного труда.

СК возбудил уголовное дело по факту издевательств над учениками в коррекционной школе.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: вов, воронежская область, геноцид, массовое убийство, нацизм, светлана петренко, следственный комитет
Категории: Тема дня,

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