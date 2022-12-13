В Петербурге на 60 процентов сократились продажи элитного жилья

Чаще всего дорогую недвижимость покупают в Петроградском районе.

В Петербурге упали продажи элитного жилья. В прошлом году за первое полугодие было куплен 60 процентов больше квартир.

Сейчас в городе продают 131 тыс. квадратных метров дорогой недвижимости. С января по март было продано 38 квартир и апартаментов. Общая площадь реализованной недвижимости составила всего 5,1 тыс. "квадратов", что на 19 процентов меньше предыдущего квартала, сообщили в "Деловом Петербурге" со ссылкой на аналитиков NF Group.



Цены на премиальные квартиры перестали снижаться. Сейчас один квадратный метр в элитном доме обойдется примерно в 541 тыс. рублей.



Чаще всего дорогую недвижимость покупают в Петроградском районе. На него приходится 65 процентов сделок.

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Фото: Piter.tv