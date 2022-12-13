В Петербурге открыли "стартовый" день XI Петербургского международного юридического форума

Главным событием "нулевого" дня форума станет пленарное заседание, на котором участие примут председатель Следкома Александр Бастрыкин и Министр юстиции Константин Чуйченко.

Сегодня, 10 мая, в городе на Неве открыли "стартовый" день XI Петербургского международного юридического форума. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Главным событием "нулевого" дня форума станет пленарное заседание, на котором участие примут председатель Следкома Александр Бастрыкин и Министр юстиции Константин Чуйченко. Они обсудят традиционные ценности в праве.

Кроме того, на заседании будут рассмотрены вопросы безопасности в интернете, возможности цифровой трансформации, аспекты внедрения в медицине современных биотехнологиймедицине современных биотехнологий.

В "стартовый" день форума специалисты обсудят четыре концепции образования в области теории права. Добавим, что на встрече будут присутствовать студенты юридического факультетов.

Заседание начнется в 12:00. В качестве спикеров на пленарное заседание пригласили ректора СПбГУ Николая Кропачева, декана юридического факультета Сергея Белова, уполномоченную при президенте по права ребенка Марию Львову-Белову и директора Центра исследования проблем информационной безопасности и цифровой трансформации Владислава Архипова.

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Фото: Телеграм / ПМЮФ-2023