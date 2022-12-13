В Госдуме предложили отправлять студентов-бюджетников на обязательную отработку по полученной специальности

По мнению разработчиков проекта, молодые специалисты будут обеспечены работой.

В Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому выпускники университетов, которые учились на бюджете, будут проходить обязательную трехлетнюю отработку. Документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.



С инициативой выступили в Госсовете Республики Татарстан. По мнению разработчиков проекта, молодые специалисты будут обеспечены работой. Кроме того, предприятия оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики России получат необходимые кадры.

Выпускники, которые откажутся от отработки, должны будут возместить расходы за свое образование.



Ранее на Piter.tv: Володин заявил, что участники СВО должны иметь льготы при поступлении на бюджетные места в вузы.



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