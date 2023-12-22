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Стало известно, кто возглавит проект развития кластера "Горская"
Вчера, 23:46
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Стало известно, кто возглавит проект развития кластера "Горская"

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Планируется создание города площадью 179 га, способного принимать более 1,3 млн туристов каждый год.

В ПАО "Газпром" произошли кадровые изменения: заместителем председателя правления стала Елена Илюхина. Она заняла должность Елены Михайловой, которую назначили руководителем проекта развития кластера "Горская" в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба "Газпрома".

Елена Михайлова, ранее занимавшая должность начальника Департамента 105, возглавит проект развития территории "Горская" – создания всесезонного морского города-курорта, туристического хаба – спутника Санкт-Петербурга.

Пресс-служба ПАО "Газпром"

Напомним, объем инвестиций в строительство круглогодичного морского курорта "Горская" достигнет 200 млрд рублей. Планируется создание города площадью 179 га, способного принимать более 1,3 млн туристов каждый год. 

На территории "Горской" предполагается развитие всесезонного бассейна, водных аттракционов, гостиничной инфраструктуры, яхт-клуба и марины для яхт.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: курорт горская, пао газпром
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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