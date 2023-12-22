Интер РАО может остаться без Бориса Ковальчука

Его ждет повышение.

Возглавлявший ПАО "Интер РАО" 15 лет Борис Ковальчук в ближайшее время может покинуть компанию. Топ-менеджер пойдет на повышение, передает "Ъ-СПб" 6 марта.

По словам собеседников издания, Борис Ковальчук возглавит ПАО "Газпром", НК "Роснефть", станет вице-премьером ГУП "ТЭК СПб" или губернатором Петербурга.

На ротацию в руководстве Интер РАО собеседники "Ъ-СПб" обратили внимание после прихода в компанию бывшего вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля. Они полагали, что именно Сергей Дрегваль заменит Бориса Ковальчука. Его избрали в правление с 1 марта сроком на 5 лет.

В Смольном Дрегваль занимался сферой энергетики и курировал комитет по тарифам. Он был освобожден от должности по собственному желанию 6 февраля.

Фото: Википедия