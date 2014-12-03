Глава Счётной палаты: за 2023 год в бюджет вернулось 26 млрд рублей

Борис Ковальчук зачитал доклад о работе СП перед президентом РФ.

Российский президент Владимир Путин встретился с главой Счётной палаты Борисом Ковальчуком. Руководитель профильной структуры доложил, что по результатам проведенных проверок за 2023 год СП вернула в федеральный бюджет более 26 миллиардов рублей. Глава государства заметил, что видит по документам, что в стране зафиксировано нарушение на более чем 2 триллиона рублей, однако их значительная часть, свыше 70% — 74% — это просто нарушения в записи бюджетного учёта. В СП заметили, что по линии аудита обороны и национальной безопасности специалистами обеспечен возврат денежных средств в размере 1,3 миллиарда рублей.

Возврат 12,3 миллиарда — это выявленное необоснованное применение пониженной ставки НДС, 7,7 миллиарда рублей — до взыскания не включённых в таможенную стоимость товаров лицензионных платежей, 2,9 миллиарда — это результаты наших проверок в сфере закупок и соглашений о разделе продукции. Борис Ковальчук, глава СП ПФ

Эксперт добавил, что общие доходы из бюджета страны существенно выросли и превысили 29 триллиона рублей. Этот показатель на 11,5% больше прогнозных значений. Также рекордными темпами росли инвестиции в основной капитал на уровне 9,8 процентов. При этом уровень исполнения расходов стал самым высоким за последние пять лет. Он составил 98,1 процент.

СП РФ за пять месяцев 2024 года выявила 2,9 тыс. нарушений более чем на 1 трлн рублей.

Фото и видео: Kremlin.ru