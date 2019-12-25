СП РФ за пять месяцев 2024 года выявила 2,9 тыс. нарушений более чем на 1 трлн рублей

Указанное число нарушений больше по количеству, но меньше по объему, чем было зафиксировано за аналогичный период предыдущего года.

Счетная палата РФ по итогам проверок за первые пять месяцев 2024 года обнаружила 2,9 тыс. нарушений и недостатков в работе проверенных объектов на общую сумму, превышающую 1 трлн рублей. Об этом сообщила заместитель председателя СП Галина Изотова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

Указанное число нарушений больше по количеству, но меньше по объему, чем было зафиксировано за аналогичный период предыдущего года. Тогда было выявлено приблизительно 2,5 тыс. нарушений на сумму около 1,6 трлн рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста".

Ранее мы сообщили о том, что на период проведения ПМЭФ в петербургском аэропорту усилены меры безопасности.

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