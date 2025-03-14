Счетная палата в 2025 году проведет 113 мероприятий, посвященных анализу и реализации национальных целей

Борис Ковальчук рассказал об итогах работы ведомства за прошлый год.

Счетная палата России в 2025 году проведет 113 мероприятий, посвященных анализу и реализации национальных целей. Соответствующее заявление в ходе правительственного часа на пленарном заседании от 14 марта в верхней палаты парламента сделал председатель СП Борис Ковальчук. Он рассказал законодателям о результатах работы ведомства за 2024 год. По словам специалиста, анализ использования федеральных ресурсов для реализации национальных целей, поставленных главой государства Владимиром Путиным,оставался из приоритетов. В прошлом году удалось организовать 38 проверок, непосредственно связанных с нацпроектами, а также начались процессы по изучению итогов их реализации в 2019-2024 годах.

Уверен, что полученные результаты и рекомендации нашего ведомства позволят повысить результативность новых национальных проектов. Борис Ковальчук. председатель СП РФ

Дополнительно Счетная палата оценивает эффективности федеральных расходов на приобретение технологий, оборудования, услуг для реализации национальных проектов. В текущему моменту экспертами выявлен ряд недостатков в части неэффективности ряда отдельных процедур, а также наличия критических иностранных компонентов, покупаемых для нацпроектов.

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