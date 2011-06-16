  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Проект планировки дорог для курорта в Горской одобрили в Смольном
Сегодня, 15:49
109
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Проект планировки дорог для курорта в Горской одобрили в Смольном

0 0

Общая сумма планируемых вложений в реализацию проекта достигает 230 млрд рублей.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга начал разработку проектов планировки и межевания для восьми улиц, которые станут частью транспортной сети будущего морского курорта "Санкт-Петербург Марина" в посёлке Горская.

Документация разрабатывается для территории площадью 25,2 га, расположенной рядом с берегом Финского залива. Завершить подготовку проектной документации планируется до 15 сентября 2026 года. Заказчиком мероприятий выступает компания ООО "Горская".

Будущий курорт займёт участок площадью 160 гектаров, где к 2030 году планируется обустроить крупный туристический центр с яхтенным клубом и учебно-тренировочной базой парусного спорта. Общая сумма планируемых вложений в реализацию проекта достигает 230 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что старейший речной яхт-клуб Петербурга ищет новое место.

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: курорт горская, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии