Проект планировки дорог для курорта в Горской одобрили в Смольном

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга начал разработку проектов планировки и межевания для восьми улиц, которые станут частью транспортной сети будущего морского курорта "Санкт-Петербург Марина" в посёлке Горская.

Документация разрабатывается для территории площадью 25,2 га, расположенной рядом с берегом Финского залива. Завершить подготовку проектной документации планируется до 15 сентября 2026 года. Заказчиком мероприятий выступает компания ООО "Горская".

Будущий курорт займёт участок площадью 160 гектаров, где к 2030 году планируется обустроить крупный туристический центр с яхтенным клубом и учебно-тренировочной базой парусного спорта. Общая сумма планируемых вложений в реализацию проекта достигает 230 млрд рублей.

Фото: Telegram / Александр Беглов