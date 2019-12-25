Спасатели эвакуировали 20 человек из-за пожара на Дегтярном

В Центральном районе Петербурга произошел пожар. Из-за возгорания спасатели эвакуировали 20 человек.

Днем в пятницу в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в доме на Дегтярном переулке начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Оказалось, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире общей площадью 60 квадратных метров. При этом выгорела комната площадью 20 квадратных метров.

Спасатели смогли потушить пожар чуть меньше, чем за 20 минут. Однако эвакуация все равно понадобилась – пожарники вывели из опасной зоны 20 человек.

На данный момент сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара было привлечено 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что в горевшей на бульваре Красных Зорь квартире пострадал один человек.

Фото: Piter.TV