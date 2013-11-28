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На Авиаконструкторов школьники на самокате сбили маленького ребенка
Сегодня, 19:19
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На Авиаконструкторов школьники на самокате сбили маленького ребенка

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Водитель двухколесного транспорта тоже пострадал, а вот его подруга отделалась испугом.

В Приморском районе Петербурга двое десятиклассников взяли один самокат на двоих и решили покататься на нем по городу. На проспекте Авиаконструкторов ребята сбили 6-летнего мальчика и упали с двухколесного транспорта на асфальт. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Учащиеся двигались со скоростью 12 км/ч. Вдруг на дорогу выскочил малыш, в которого врезались самокатчики. От резкого торможения водитель упал с самоката и сильно ударился. 

Маленький ребенок получил ушиб мягких тканей. После оказания помощи медики передали его родителям. Ничего страшного не произошло. 

С юными самокатчиками правоохранители провели беседу и отпустили.

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Фото: Piter.tv

Теги: дтп с детьми, полиция, самокатчики, сбили мальчика, скорая помощь, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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