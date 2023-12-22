Задержан стрелок по окнам в Дровяном переулке

Петербуржца доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицейские задержали стрелка по окнам в Дровяном переулке. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Адмиралтейского района 4 мая поступила информация от жителя дома 4 по Дровяному переулку о том, что неизвестный стреляет по окнам. На место происшествия прибыли правоохранители. Они задержали в квартире того же дома 35-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанного подозревают в том, что из окна своей квартиры произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. В результате его выходки пострадавших нет.

Петербуржца доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Установлено, что на нем официально зарегистрированного оружия не числится.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Изъят травматический пистолет ИЖ. Ранее мужчина был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец получил "условку" за стрельбу по автобусу на улице Бабушкина.

Фото: Piter.TV