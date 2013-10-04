На территории "Севкабель Порта" трое дебоширов устроили стрельбу

Стражам порядка удалось задержать двух хулиганов.

В пятницу, 12 августа, на Васильевском острове трое хулиганов напали на 31-летнего гендиректора региональной компании. Молодые люди угрожали неприятелю, а один из них даже выстрелил в сторону оппонента из пистолета.

По информации Piter.tv, стычка между мужчинами произошла на территории "Севкабель Порта". Совершив выстрел, злоумышленники сели в машину "УАЗ" и скрылись. Пострадавший вызвал сотрудников полиции.

Стражам порядка удалось задержать двух дебоширов у дома № 19 на Малом проспекте этой же ночью. 29-летнего и 32-летнего мужчин доставили в участок, их привлекли к административной ответственности и поместили в изолятор. У подозреваемых изъяли пистолет.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что один из участников конфликта был ранее судим.

Фото: Piter.tv