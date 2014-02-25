Мигранты пытались спрятаться от полицейских в строящемся доме, но их все равно нашли

После профилактического рейда к ответственности привлекли 45 человек.

Сотрудники силовых структур России провели проверку соблюдения миграционного законодательства в Пушкинском районе Петербурга в среду, 26 мая. В ходе рейда задержали 45 иностранных рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Некоторые мигранты попытались спрятаться от правоохранителей в строительном объекте, но полицейские все равно их нашли.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти мигрант спилил металлические опоры исторического здания ради заработка. Подозреваемым оказался оказался 30-летний гражданин одной из стран Средней Азии. Он отметил, что и понятия не имел про историческую ценность здания, а конструкции он принял за металлолом.

Фото: Piter.tv