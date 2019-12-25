В Ленобласти мигрант спилил металлические опоры исторического здания ради заработка

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

В понедельник, 24 мая, в полицию Ломоносовского района Ленобласти обратился заместитель директора одного из надзорных учреждений по охране памятников. Он сообщил, что в здании конюшни в деревне Гостилицы, которое представляет собой историческую ценность, неизвестный спилил металлические опоры. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, сотрудники ДПС задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 30-летний мигрант из Средней Азии. Он отметил, что и понятия не имел про историческую ценность здания. Подозреваемый лишь хотел подзаработать на сдаче металлолома.

Известно, что ущерб оценивается в 36 тыс. рублей. Так, на данный момент в отношении мигранта возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее мы писали, что в Петербурге задержан мигрант-организатор сети борделей.

Фото: Piter.tv