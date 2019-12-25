В Петербурге задержан мигрант-организатор сети борделей

Фигуранты дела насильно удерживали мигрантку, заставляя ее оказывать интимные услуги.

В среду, 19 мая, в Петербурге в ходе оперативных мероприятий был задержан 36-летний мигрант с сообщницей, подозреваемые в организации сети борделей, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Так, в одной из квартир дома №7 по улице Димитрова целый месяц удерживали 32-летнюю мигрантку, заставляя оказывать ее интимные услуги. Подозреваемые изъяли у девушки документы, а за освобождение требовали 200 тысяч рублей. По версии правоохранительных органов, задержанный мигрант организовал три борделя. Отметим, что девушке удалось сбежать.

Кроме того, возможен факт взятки: один из полицейских был в курсе о борделях, но "забыл" об этом факте за 75 тысяч рублей. Так, против врио начальника отдела полиции Фрунзенского района возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv