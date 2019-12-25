Вооруженный ножом мужчина отправил троих жителей Свердлова в больницу

Массовая драка с холодным оружием произошла во Всеволожском районе.

Полиция Всеволожского района расследует обстоятельства массовой драки, произошедшей в поселке имени Свердлова и закончившейся госпитализацией троих участников. Сообщение о драке поступило в ОВД 18 мая в 23 часа 20 минут. По предварительной информации, конфликт начался с перепалки двоих мужчин, которая быстро перешла от устной части к физической.

Инициатор ссоры, оставшийся неизвестным, оказался вооружен, по словам очевидцев, тычковым ножом. Холодное оружие он применил против своего соперника, ударив его в живот. После этого неизвестный нанес колото-резаные раны еще двоим мужчинам, пытавшимся остановить драку и разнять участников. С ранениями спины и голени оба были госпитализированы. Описания вооруженного ножом противника участники потасовки предоставить не смогли. Полиция ищет других свидетелей и очевидцев происшедшего; проводится комплекс необходимых действий для обнаружения злоумышленника и выяснения обстоятельств.

17 мая в Екатеринбурге в результате нападения вооруженного ножом мужчины погибли трое человек.