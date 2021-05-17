В Екатеринбурге мужчина напал с ножом на прохожих

Погибли три человека.

В Екатеринбурге в районе Железнодорожного вокзала мужчина напал на прохожих с ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СКР.

Согласно данным ведомства, в результате нападения погибли три человека. Поводом конфликта могли стать разногласия, возникшие во время распития спиртных напитков.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. При этом он попытался оказать сопротивление. Полицейским пришлось применить оружие. Задержанный с ранением был доставлен в местное медучреждение.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи и эксперты.

Ранее маньяка, который убил 12-летнюю школьницу в Нижегородской области, арестовали.

Видео: Telegram/Mash, LIFE SHOT