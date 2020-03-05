В Екатеринбурге ликвидирован крупный пожар на пилораме

В Екатеринбурге потушили пожар на пилораме, расположенной на северо-востоке города. Этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Возгорание произошло 15 мая. Площадь пожара составила более двух тысяч квадратных метров. Также помимо производственного объекта горели садовые дома и гаражные боксы, находящиеся недалеко от пилорамы.
В 07:26 (05:26 мск) проливка и разборка сгоревших конструкций на месте пожара в Екатеринбурге на улице Учителей завершены.
из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области
Согласно данным пресс-службы, после ликвидации пожара задействованные силы вернулись в места постоянной дислокации.
Информация о пострадавших и погибших не поступала.
Ранее в Японии четыре человека пострадали при взрыве на химзаводе.
Видео: ВК/Типичный Екатеринбург, Типичный Екатеринбург
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